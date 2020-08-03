Появление на экране исполнителей главных ролей Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт пока под вопросом.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что режиссер "Сумерек" заявила о продолжении вампирской саги. Об этом сообщает портал Digital spy.

Режиссер фильма "Сумерки" Кэтрин Хардвик отметила, что сагу вполне может ожидать продолжение. Неизвестно появятся ли в новой части исполнителей главных ролей Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт.

Это было бы весело. Это было бы увлекательно Кэтрин Хардвик.

Напомним, что 4 августа выходит новый роман Стефани Майер "Солнце полуночи". Это рассказ от имени вампира Эдварда Каллена.

Ранее мы сообщали о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появится загадочный убийца.

Видео:JessaLin/YT