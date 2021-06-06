Disney презентовал в Петербурге киноконцерт "Волшебные мелодии"

В сказочный мир погрузились как дети, так и взрослые.

Disney в России и СНГ презентовал в Петербурге премьеру киноконцертной программы "Волшебные мелодии". На большом экране "Тинькофф-арены" зрители увидели отрывки из популярных работ анимационной студии. Фрагменты гостям шоу транслировались под сопровождение большого симфонического оркестра.

По заявлению организаторов мероприятия, площадка была выбрана специально: уникальная акустика планировки подошла под живой звук. Музыканты исполнили девять композиций. Началось выступление с Увертюры по классическим произведениям от Disney. Довольными от представления здесь остались не только дети, но и их родители, которым напомнили о таких легендарных мультфильмах как "Питер Пэн", "Белоснежка", "101 далматинец", "Алиса в стране чудес", "Леди и бродяга", "Золушка" "Бэмби". Кадры из этих и других анимационных работ смогли быстро погрузить взрослых в то время, когда они сами были детьми и впервые оценивали мультфильмы студии. Ностальгия волнами прошлась по залу, а артисты заслужили аплодисменты от довольной публики.

Основная программа шоу оказалась доступна онлайн на официальном сайте концерта в день. В нее вошли самые известные кадры из мультфильмов "Русалочка", "Король Лев", "Ученик Чародея", "Покахонтас", "Красавица и Чудовище", "Алладин". На этом моменте дирижер попросил зрителей стать частью представления. Гостям предложили принять участие в интерактиве. Они синхронно с оркестром при помощи ног "сыграли" звуки из современного хита Disney "Холодное сердце". Вечер завершился исполнением музыки из полномасштабного художественного фильма "Пираты карибского моря".

Напомним, что руководил музыкантами Ярослав Забояркин. Лауреат международных конкурсов управляет академическим симфоническим оркестром в петербургской филармонии.

На время ПМЭФ в Петербурге перенесли почти все концерты. Нашлись "исключения".

Фото: организаторы концерта "Волшебные мелодии"

