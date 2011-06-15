Disney в России представляет в Петербурге премьеру киноконцертной программы "Волшебные мелодии"

Организатором мероприятие выступает компания Jazz Do It!

Компания Disney в России и СНГ совместно с Jazz Do It! представляют в Петербурге премьеру киноконцертной программы "Волшебные мелодии". На больших экранах "Тинькофф-арены" зрители увидят отрывки из популярных анимационных работ студии. Фрагменты будут демонстрироваться под живое сопровождение большого симфонического оркестра. По заявлению организаторов мероприятия, площадка была выбрана специально: уникальная акустика планировки особенно подходит под музыкальное сопровождение симфонического оркестра.

В заявленной программе значатся легендарные композиции, удостоившиеся премии "Оскар". Гости шоу услышат музыкальное сопровождение из таких шедевров как "Холодное сердце", "Король Лев", "Русалочка", "Красавица и чудовище", "Мулан", "Аладдин", "Покахонтас", других фильмов.

Зрители получат уникальную возможность по-новому взглянуть на любимую классику Disney через призму инструментальных шедевров от лучших композиторов современного кинематографа: Ханса Циммера, Алана Менкена и Джерри Голдсмита. пресс-релиз организаторов мероприятия

Руководить музыкантами будет лауреат международных конкурсов Ярослав Забояркин. Дирижер управляет академическим симфоническим оркестром петербургской филармонии.



Место проведения: Тинькофф-Арена

Дата проведения: 5 июня

Начало концерта: 18 часов

Фотографии: организаторы киноконцерта

