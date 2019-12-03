Disney представил набор по сборке Малыша Йоды

Его выпустили в преддверии выхода второго сезона сериала "Мандалорец".

Disney и Lucasfilm объявили "понедельники Мандалорца". Начиная с 26 октября и 9 последующих недель фанаты смогут приобрести игрушки, одежду, книги и другое с эмблематикой любимого сериала. В настоящий момент уже можно сделать предзаказ на набор Lego с Малышом Йодой, который состоит из 1000 частей.

В собранном виде Малыш Йода достигает в высоту 20 сантиметров, у него могут двигаться уши и голова. В набор также входит любимая игрушка персонажа – ручка переключения передач от боевого вертолета Mando Razor Crest.

Кроме Малыша Йоды фанаты сериала в преддверии выхода второго сезона смогут приобрести фигурку Мандо, летящего с Малышом на руках, а также Дина Джерина и гаморреанского бойца, охранявшего Джаббу Хатта.

Премьера первого сезона состоялась 12 ноября 2019 года. Одинокий мандалорец-наемник живет на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов теперь вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Выход второго сезона сериала запланирован на Disney+ 30 октября.

Ранее мы писали, что "Мандалорец" получил пять премий "Эмми" в технических номинациях.

Фото: amazon.com