Disney показал трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда"

Премьера шоу намечена на 3 декабря.

Компания Disney показала в социальных сетях трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда". Режиссерами телевизионного шоу выступают Джон Уоттс и Кристофер Форд. Проект станет частью медиафраншизы "Звездные войны" и будет происходить в том же временном промежутке, что и сюжет сериала "Мандалорец", а также его спин-оффы. Повествование идет сразу после событий, произошедших в фильме "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983). На этот раз создатели расскажут историю взросления молодого поколения.

Напомним, что съемки начались в сентябре 2022 года в Лос-Анджелесе, а завершились в конце января 2023 года. Сериал стартует на стриминговой платформе 3 декабря 2024 года. Авторы запланировали к выходу восемь эпизодов.

Сериал "Волчий зал" возвращается со вторым сезоном спустя 9 лет.

Фото и видео: YouTube / Star Wars