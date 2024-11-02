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Disney показал трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда"

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Премьера шоу намечена на 3 декабря.

Компания Disney показала в социальных сетях трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда". Режиссерами телевизионного шоу выступают Джон Уоттс и Кристофер Форд. Проект станет частью медиафраншизы "Звездные войны" и будет происходить в том же временном промежутке, что и сюжет сериала "Мандалорец", а также его спин-оффы. Повествование идет сразу после событий, произошедших в фильме "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983). На этот раз создатели расскажут историю взросления молодого поколения. 

Напомним, что съемки начались в сентябре 2022 года в Лос-Анджелесе, а завершились в конце января 2023 года. Сериал стартует на стриминговой платформе 3 декабря 2024 года. Авторы запланировали к выходу восемь эпизодов.

Сериал "Волчий зал" возвращается со вторым сезоном спустя 9 лет.

Фото и видео: YouTube / Star Wars

Теги: disney, star wars, звездные войны, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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