Disney показал трейлер нового мультсериала о Чипе и Дейле

Гаечка в нем гендерно-нейтральный персонаж.

Disney+ опубликовал трейлер нового мультсериала о бурундуках Чипе и Дейле. Ролик появился на YouTube-канале стрим-сервиса.

Новый проект значительно отличается от оригинального мультсериала. Чип и Дейл больше не занимаются спасательными операциями. Бурундуки похожи на обычных животных – они без одежды и не могут говорить.

Кроме Чипа и Дейла зрители увидят на экране Плуто, бульдога Батча и Дональда Дака. Также в новом проекте появится Гаечка, только здесь она будет гендерно-нейтральным персонажем.

Впервые Чип и Дейл появились в мультфильме "Рядовой Плуто" в 1943 году. После этого они стали героями еще 23 анимационных лент. В 1989 году вышел мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь".

Ранее вышел трейлер нового мультфильма "Я краснею" студии Pixar.

Видео: YouTube / Disney Plus