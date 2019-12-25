Disney переснимет "Лило и Стич" с живыми актерами

Дата начала съемок пока не называется.

Корпорация Disney рассказала о своих ближайших планах. Компания готовится к съемкам полнометражного фильма по мотивам мультика "Лило и Стич". Роли в картине исполнят живые актеры.

Мультфильм "Лило и Стич" вышел в прокат в 2002 году и собрал более 273 млн долларов при бюджете 80 млн долларов. Трогательная история повествует о маленькой сироте по имени Лило, которая живет на Гавайях вместе со старшей сестрой и пришельцем Стичем. Инопланетный гость на самом деле опасный преступник, который должен отправиться в межгалактическую тюрьму, но ему удалось ускользнуть и приземлиться на Земле. Спустя время Лило и Стич начинают дружить и вместе учатся доброте, заботе и любви.

Дата начала съемок пока не называется. Напомним, что студия Disney уже выпустила игровые ремейки мультфильмов "Золушка", "Красавица и чудовище", "Алладин" и "Мулан".

Ранее мы писали, что Disney перезапустит анимационный сериал "Черный плащ".

Фото: Instagram / _lilo.and.stitch_