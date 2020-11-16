Disney перезапустит анимационный сериал "Черный плащ"

Оригинальная версия мультфильма выходила в 1991-1992 гг.

Сервис Disney+ готовит к выходу ремейк популярного анимационного сериала 1990-х годов "Черный плащ". Об этом пишет "Афиша. Daily".

В настоящий момент мультик находится на ранней стадии подготовки – для него ищут сценариста. Перезапуском "Черного плаща" будут заниматься продюсеры Алекс Макэйти, Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймс Вивер.

Оригинальная версия мультика выходила в 1991-1992 гг. Зрители увидели три сезона. В центре сюжета были приключения селезня-супергероя Кряка Лапчатого. Он боролся с преступниками в образе Черного плаща. Сюжет этого мультсериала пересекался с другим популярным мультсериалом – "Утиными историями".

Ранее мы писали, что комедия "Непосредственно Каха" возглавила российский кинопрокат в выходные.

Видео: YouTube / CartoonsRusUploader