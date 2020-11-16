Комедия "Непосредственно Каха" возглавила российский кинопрокат в выходные

Комедия режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" возглавила российский кинопрокат в минувшие выходные. За два дня фильм собрал 230 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
Главные герои фильма – два друга – влюбляются в одну и ту же девушку Софу. Чтобы завоевать сердце возлюбленной Кахе нужно обогнать на своей "копейке" новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго.
Главные роли исполнили Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева и др.
Второе место по сборам в прокате у комедийного фэнтези "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй в главной роли. За два выходных картина собрала 28,4 млн рублей.
В тройке лидеров также оказался американский фильм "Дичь" режиссера Кристофера Лэндона со сборами 25,3 млн рублей.
Ранее мы писали, что студия Warner Bros. извинилась перед инвалидами за фильм "Ведьмы".
Видео: YouTube / Central Partnership
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