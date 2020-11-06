Студия Warner Bros. извинилась перед инвалидами за фильм "Ведьмы"

Руки главных героинь имеют необычную форму, похожую на эктродактильную аномалию конечностей.

Люди с ограниченными возможностями осудили создателей фильма "Ведьмы" за оскорбительное изображение конечностей главных героинь. По мнению представителей сообщества, использование физических нарушений на руках ведьм, похожих на эктродактильную аномалию конечностей, может отрицательно повлиять на отношение к инвалидам в обществе. Об этом пишет издание Deadline.

Студия Warner Bros. извинилась перед людьми с ограниченными возможностями и выразила сожаление, что герои фильма могли вызвать такие ассоциации. Продюсеры заявили, что в книге Роальда Даля, которую взяли за основу сюжета, ведьмы были с когтями вместо ногтей и с квадратными ногами без пальцев.

Фильм "Ведьмы" режиссера Роберта Земекиса вышел в прокат 29 октября. По сюжету 7-летний мальчик переезжает жить к бабушке после смерти родителей. Чтобы защитить своего внука от ведьм, женщина решает спрятаться вместе с мальчиком в шикарном отеле на побережье, где работает ее кузен. Однако она и не подозревает, что именно в этом отеле хочет устроить тайный шабаш Величайшая Самая Главная Ведьма.

Главные роли в фильме сыграли Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Джазир Бруно и др. За первые выходные проката лента собрала в России и странах СНГ 119,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что цифровая версия фильма Нолана "Довод" вскоре появится в сети.

Фото: кадры из фильма "Ведьмы"

Видео: YouTube / WBRussia