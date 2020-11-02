Фильм "Ведьмы" возглавил российский кинопрокат в выходные

За два дня картина собрала 119,5 млн рублей.

Комедийный фэнтези фильм "Ведьмы" (Witches) стал лидером проката в России и странах СНГ в минувшие выходные. За два дня картина собрала 119,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

"Ведьмы" режиссера Роберта Земекиса вышли в прокат 29 октября. Сюжет основан на одноименной книге Роальда Даля и рассказывает о мальчике, который переезжает жить к бабушке после смерти родителей. Чтобы защитить своего внука от ведьм, женщина решает спрятаться вместе с мальчиком в шикарном отеле на побережье, где работает ее кузен. Однако она и не подозревает, что именно в этом отеле хочет устроить тайный шабаш Величайшая Самая Главная Ведьма.

В фильме снялись Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Джазир Бруно и др.

Второе место по сборам заняла семейная комедия "Дедушка нелегкого поведения" (The War with Grandpa) режиссера Тима Хилла. Фильм собрал за прошедший уикенд 43,9 млн рублей. Общие сборы с 22 октября составили 115,5 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает мультфильм "Повелитель драконов" (Dragon Rider) режиссера Томера Ешеда. Лента вышла в российский прокат 29 октября и за выходные заработала 31,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что в сеть слили тизер полнометражного фильма "Том и Джерри".

Видео: YouTube / WBRussia