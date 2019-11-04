В сеть слили тизер полнометражного фильма "Том и Джерри"

Главную роль в игровой версии мультфильма сыграет Хлоя Грейс Морец.

В сети раньше времени появился тизер полнометражного фильма "Том и Джерри" с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Опубликованный ролик имеет очень плохое качество. По всей видимости, была сделана запись с экрана.

Хлоя Грейс Морец играет в фильме работницу престижного отеля Кайлу. В нем обитает мышонок Джерри, который грозит нарушить ход дорогой свадьбы. Чтобы разобраться с грызуном, Кайла нанимает уличного кота Тома. Однако решить проблему оказывается не так уж просто.

Премьера фильма "Том и Джерри" состоится в кинотеатрах 4 марта 2021 года. Кроме Хлои Грейс Морец в картине снялись Майкл Пенья, Роб Делани, Колин Жост и др.

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