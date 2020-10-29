В российский прокат вышел фильм "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй

Несмотря на пандемию коронавируса, картина вышла в запланированный срок.

В четверг, 29 октября, в российский прокат вышел фильм Роберта Земекиса "Ведьмы". Главную роль в нем исполнила Энн Хэтэуэй.

В конце 1967 года после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Вскоре женщина замечает, что в их городке отираются ведьмы, которые не прочь превратить ее внука в какое-нибудь животное. Бабушка решает спрятаться вместе с мальчиком в шикарном отеле на побережье, где работает ее кузен. Она и не подозревает, что именно в этом отеле хочет устроить тайный шабаш Величайшая Самая Главная Ведьма.

Съемки фильма начались в мае 2019 года. Несмотря на пандемию коронавируса, картина вышла в прокат в запланированный срок. Кроме Энн Хэтэуэй в ней снялись Стенли Туччи, Крис Рок, Октавия Спенсер и другие актеры.

Ранее мы писали, что MGM сняла с проката фильм "Лара Крофт 2".

Видео: YouTube / WBRussia