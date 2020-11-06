Цифровая версия фильма Нолана "Довод" вскоре появится в сети

На сегодня картина собрала в прокате 347,1 млн долларов при бюджете 205 млн долларов.

Компания Warner Bros. Home Entertainment объявила дату выхода в продажу дисков и цифровых версий картины Кристофера Нолана "Довод". Фильм появится в цифровом формате, а также на Blu-ray и DVD 15 декабря 2020 года. Об этом сообщил портал The Wrap.

Научно-фантастический фильм вышел в прокат 3 сентября. На сегодняшний день картина собрала 347,1 млн долларов при бюджете 205 млн долларов.

События в фильме разворачиваются после теракта в киевском оперном театре. Агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, сколотившему состояние на торговле оружием. Для этого герои используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять.

Хронометраж "Довода" составил 150 минут. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

Ранее Кристофер Нолан заявил, что Голливуд сделал неверные выводы из проката "Довода".

Видео: YouTube / Warner Bros.