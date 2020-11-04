Кристофер Нолан: Голливуд сделал неверные выводы из проката «Довода»

Картина вышла в прокат в период пандемии и провалилась в прокате.

Режиссёр фильма "Довод" Кристофер Нолан прокомментировал пользу низкой прибыли своей новой картины, вышедшей на экраны в пандемею коронавируса. В интервью изданию Los Angeles Times именитый постановщик сказал, что вместо правильных выводов для будущего индустрии, студии ошибочно смотрят на показатели "доковидного" периода и не хотят адаптироваться. Напомним, что после кассового провала "Довода", собравшего $347 млн при бюджете $200 млн, киностудии перенесли релизы своих картин на следующий год или решили выпустить ленты на стриминговых сервисах.

Я в восторге, что "Довод" заработал почти 350 млн долларов. Однако беспокоюсь, что студии делают из этого неправильные выводы. Вместо того чтобы посмотреть, где картина хорошо сработала и как это может обеспечить им необходимый доход, они смотрят, где он не оправдал ожиданий до пандемии.

Кристофер Нолан

По словам режиссера, студии хотят возложить всю ответственность на кинотеатры, вместо того чтобы адаптироваться под новые реалии рынка и перестроить бизнес.

"Довод" вышел на большие экраны 3 сентября. По сюжету агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, сколотившему состояние на торговле оружием. Для этого герои используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли в нем исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

Видео: YouTube / Warner Bros.