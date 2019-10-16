Сценаристы рассказали о "Дэдпуле 3"

Фильм продолжит выходить с рейтингом R (в России – 18+).

Сценаристы "Дэдпула" и "Дэдпула 2" Пол Верник и Ретт Риз в одном из недавних интервью рассказали о судьбе третьего фильма про болтливого наемника. После того как Disney приобрела киностудию Fox, в "Дэдпуле" может многое измениться. Однако авторы надеются, что студия позволит продолжать историю с R-рейтингом (в России – 18+).

Пол Верник поделился, что сейчас они с Реттом Ризом находятся в поиске идеальной идеи для третьей части. Они будут продолжать обдумывать ее, пока не подберут действительно что-то стоящее.

Тем временем о готовности вернуться в режиссерское кресло заявил постановщик "Дэдпула 2" Дэвилд Литч. У него есть парочка "безумных" идей для триквела. Он готов с ними поделиться, если Disney свяжется с ним.

Задержки с созданием третьей части "Дэдпула" могут быть связаны с большой занятостью Райана Рейнольдса. Помимо того, что актер очень востребован на рынке киноиндустрии, он недавно стал отцом.

Ранее мы писали, что вышел трейлер нового боевика от режиссера "Трансформеров".

Видео: YouTube / Evalyn Gutkowski, 20th Century Fox, OnlyMovies2000, BBC America