Вышел трейлер нового боевика от режиссера "Трансформеров"

Производством фильма занимался стриминговый сервис Netflix.

В сети появился первый трейлер боевика "Шестеро в подполье", снятого режиссером Майклом Бэем. Картина выйдет на большие экраны 13 декабря 2019 года.

По сюжету шесть миллиардеров инсценируют свою смерть, чтобы стать супернаемниками. Главные роли в фильме сыграли Райан Рейнольдс, Мелани Лорен, Адриа Архона, Дэйв Франко, Мануэль Гарсия-Рулфо, Кори Хоукинс и Бен Харди и другие.

Ранее кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер боевика "Хищные птицы", в основу которого легли комиксы DC.

Видео: YouTube/ JoBlo Movie Trailers