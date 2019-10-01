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Вышел трейлер нового боевика от режиссера "Трансформеров"

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Производством фильма занимался стриминговый сервис Netflix.

В сети появился первый трейлер боевика "Шестеро в подполье", снятого режиссером Майклом Бэем. Картина выйдет на большие экраны 13 декабря 2019 года.

По сюжету шесть миллиардеров инсценируют свою смерть, чтобы стать супернаемниками. Главные роли в фильме сыграли Райан Рейнольдс, Мелани Лорен, Адриа Архона, Дэйв Франко, Мануэль Гарсия-Рулфо, Кори Хоукинс и Бен Харди и другие.
Ранее кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер боевика "Хищные птицы", в основу которого легли комиксы DC.

Видео: YouTube/ JoBlo Movie Trailers

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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