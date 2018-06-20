Директором Александринского театра стал Александр Малич

С 2019 года он занимал должность генерального продюсера Новой сцены.

Директором Александринского театра назначен Александр Малич. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Уточняется, что Малич родился в Ленинграде в 1983 году. В 2005 году он окончил факультет Международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, а с 2019 года занимал должность генерального продюсера Новой сцены Александринского театра.

Накануне пост покинул Сергей Емельянов. Он заявил, что "был рад провести в учреждении четыре сезона".

Ранее мы рассказывали о том, что художественным руководителем Александринского театра стал режиссер Никита Кобелев.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ