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Директором Александринского театра стал Александр Малич
Сегодня, 22:12
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Директором Александринского театра стал Александр Малич

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С 2019 года он занимал должность генерального продюсера Новой сцены.

Директором Александринского театра назначен Александр Малич. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. 

Уточняется, что Малич родился в Ленинграде в 1983 году. В 2005 году он окончил факультет Международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, а с 2019 года занимал должность генерального продюсера Новой сцены Александринского театра. 

Накануне пост покинул Сергей Емельянов. Он заявил, что "был рад провести в учреждении четыре сезона". 

Ранее мы рассказывали о том, что художественным руководителем Александринского театра стал режиссер Никита Кобелев. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ 

Теги: александр малич, александринский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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