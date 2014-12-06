Директор Александринского театра Сергей Емельянов уволился

Он сообщил, что "был рад провести в театре четыре сезона".

Директор Александринского театра Сергей Емельянов заявил на своей странице во "ВКонтакте" о том, что покидает пост.

Сфера культуры и искусства – синоним моей трудовой биографии. Пришло время двигаться вперед – к решению новых задач и расширению горизонтов. Благодарю команду единомышленников за масштабную созидательную деятельность в стенах Александринского театра. Сергей Емельянов, директор Александринского театра

Порталу 78.ru Сергей Емельянов сообщил, что "был рад провести в театре четыре сезона". Он, являясь экс-министром культуры Коми, возглавил петербургское учреждение в апреле 2021 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в АО "ЛОЭСК" сменился генеральный директор.

Фото: ВКонтакте / Сергей Емельянов