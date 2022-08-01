В АО "ЛОЭСК" сменился генеральный директор

В АО "ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области" сменился генеральный директор. Пост занял Андрей Сизов, рассказали в пресс-службе компании.
Андрей Сизов уже был на этой должности в 2020-2022 годах, после чего перешел на пост председателя совета директоров. Ранее он являлся руководителем в ПАО "Россети Ленэнерго", первым заместителем председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.
Мы ставим перед собой понятные и измеримые цели, шаги для их достижения определены, планируемые результаты реалистичны. Впереди много работы.
Андрей Сизов, генеральный директор АО "ЛОЭСК"
Ранее Леонид Кулаков покинул пост главы КИО.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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