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Ветеранов спецоперации трудоустроят в Ленобласти
Сегодня, 12:57
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Ветеранов спецоперации трудоустроят в Ленобласти

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Работу готова предоставить компания  АО "ЛОЭСК".

Руководство "ЛОЭСК — электрические сети Петербурга и Ленобласти" готово предложить трудоустройство в 47-ом регионе для военнослужащих-ветеранов спецоперации на Украине. Об этом сообщили пресс-служба областного правительства, отметив, что инициатива была представлена на совещании с представителями компании. 

В ходе мероприятия прошло обсуждение условий, которые могут предоставить гражданам, выполнявшим долг по защите интересов страны. В АО "ЛОЭСК" заверили, что ветеранам предоставят достойную заработную плату, организуют досуговые мероприятия, занятия спортом и реабилитацию.

Добавим, что компания уже начала оказывать поддержку задействованным в спецоперации военнослужащим. В военный госпиталь поступили высокотехнологичные кровати для ожогового центра Военно-медицинской академии, оплаченные средствами АО "ЛОЭСК" .

Ранее мы сообщили о том, что прямую линию Александра Дрозденко перенесли.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: ао лоэск, ленинградская область, спецоперация, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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