Ветеранов спецоперации трудоустроят в Ленобласти

Работу готова предоставить компания АО "ЛОЭСК".

Руководство "ЛОЭСК — электрические сети Петербурга и Ленобласти" готово предложить трудоустройство в 47-ом регионе для военнослужащих-ветеранов спецоперации на Украине. Об этом сообщили пресс-служба областного правительства, отметив, что инициатива была представлена на совещании с представителями компании.

В ходе мероприятия прошло обсуждение условий, которые могут предоставить гражданам, выполнявшим долг по защите интересов страны. В АО "ЛОЭСК" заверили, что ветеранам предоставят достойную заработную плату, организуют досуговые мероприятия, занятия спортом и реабилитацию.

Добавим, что компания уже начала оказывать поддержку задействованным в спецоперации военнослужащим. В военный госпиталь поступили высокотехнологичные кровати для ожогового центра Военно-медицинской академии, оплаченные средствами АО "ЛОЭСК" .

Ранее мы сообщили о том, что прямую линию Александра Дрозденко перенесли.

Фото: Правительство Ленобласти