Гендиректором АО "ЗСД" станет Дмитрий Губин

Ранее, с января 2021 года, пост занимал Дмитрий Карлик.

С 1 марта генеральным директором петербургского АО "Западный скоростной диаметр" (АО "ЗСД") станет Дмитрий Губин. Соответствующие данные были размещены 28 февраля на сервере раскрытия информации.

Ранее, с января 2021 года, пост занимал Дмитрий Карлик. Уточняется, что он покидает должность на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ (прекращение трудового договора в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом), решения о прекращении трудового договора).

Контракт с Дмитрием Губиным заключили на год. До АО "ЗСД" он возглавлял филиал группы компаний (ГК) "Автодор" в Петербурге.

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Фото: Piter.TV