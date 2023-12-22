Эдуард Суворов станет врио главы "Ленфильма"

В 2017 году Суворов стал руководителем дирекции Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий, а до последнего времени работал исполнительным директором в "Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски".

Должность временного руководителя "Ленфильма" займёт кинопродюсер Эдуард Суворов. Информацию об этом передаёт издание "Фонтанка", ссылаясь на источники в киностудии.

Утверждается, что назначение Суворова на должность главы будет оформлено в ближайшее время в Росимуществе. В 2017 году Суворов стал руководителем дирекции Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий, а до последнего времени работал исполнительным директором в "Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски". В документах "Ленфильма" Суворов был указан как помощник генерального директора.

Напоминим, что московские правоохранительные органы приступили к финансовому анализу киностудии "Ленфильм". Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу "Ленфильма" Фёдора Щербакова утром 19 февраля. По данным ведомства, он проходит свидетелем по уголовному делу.

Фото: Piter.TV