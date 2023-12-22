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На "Ленфильме" прокомментировали информацию о розыске Фёдора Щербакова
Сегодня, 16:36
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На "Ленфильме" прокомментировали информацию о розыске Фёдора Щербакова

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Киностудия не получила каких-либо официальных уведомлений.

Представители "Ленфильма" прокомментировали информацию, о том, что гендиректор киностудии Фёдор Щербаков объявлен в розыск. Уточняется, что руководитель находится в  отпуске без сохранения зарплаты. Об этом пишет spb.aif.ru.

Киностудия не получила официальных уведомлений о розыске Щербакова. Советник Фёдора Щербакова, Юлия Фотченко, подтвердила это, добавив, что заместитель генерального директора по безопасности, Алексей Тратников, исполняет обязанности генерального директора Ленфильма в этот период.

Добавим, что Щербаков разыскивается в качестве свидетеля по делу, связанному с его медиабизнесом, по неуказанной уголовной статье.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге скончалась режиссер монтажа "Ленфильма" Мария Амосова.

Фото: Piter.TV

Теги: ленфильм, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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