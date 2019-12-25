Леонид Кулаков покинул пост главы КИО

До этого он был первым заместителем руководителя администрации губернатора Петербурга, а с февраля 2018 года по январь 2020 года - главой Комитета по строительству.

Губернатор Петербурга освободил Леонида Кулакова от должности председателя комитета имущественных отношений города в связи с переходом на другую работу. Обязанности председателя КИО с 6 июня временно исполняет Сергей Макаров.

В тот же день временное исполнение обязанностей главы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры возложено на Алексея Михайлова. Кулаков возглавил КИО в апреле 2020 года.

До этого он был первым заместителем руководителя администрации губернатора Петербурга, а с февраля 2018 года по январь 2020 года - главой Комитета по строительству.

Ранее мы сообщили о том, что президент РФ наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством".

Фото: ВКонтакте / Леонид Кулаков