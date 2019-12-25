Директора фирмы в Челябинске арестовали по обвинению в махинациях с землей

Иван Окольников будет под стражей до 22 мая 2021 года.

Директора фирмы в Челябинске арестовали по обвинению в махинациях с муниципальной землей. Об этом сообщили журналисты ТАСС. По данным СМИ, Центральный районный суд города заключил под стражу главу компании "Заповедник" Ивана Окольникова. Он обвиняется в причинении ущерба бюджету на сумму порядка 115 млн рублей по части 4 статьи 159 УК РФ.

Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 мая 2021 года. Центральный районный суд Челябинска

Согласно информации от Контрольно-счетной палаты города, фигурант расследования мог использовать подложные документы для того, чтобы сначала арендовать, а после выкупить муниципальный земельный участок по льготной цене без законных на то оснований.

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Фото: Piter.tv