Александр Виноградов заключен под стражу на два месяца.

Городской суд арестовал главу Троицка в Челябинской области. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе инстанции. Александр Виноградов в течение двух месяцев будет находиться под стражей. Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий.

Следствие полагает, что в 2019 году фигурант расследования передал имущественный комплекс хозяйствующего объекта стороннему предприятию. Это повлекло за собой нарушение прав. Сейчас Виноградову предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ.

Напомним, что в Троицке в декабре прошлого года был задержан заместитель главы администрации по городскому хозяйству Вадим Герман. Следственный комитет считает, что мужчина вышел за должностные полномочия, незаконно передав аренду на имущество "Теплосервиса" третьим лицам. Оно было установлено в здании центральных тепловых пунктов. Действия подозреваемого повлекли за собой ущерб в 9 млн рублей. Сейчас его обвиняют в нарушении законодательства по части 3 статьи 286 УК РФ.

Задержан директор аэропорта Челябинска, его подозревают в мошенничестве.

Фото: Piter.tv