Директор школы энергично танцует вместе с детьми

Он решил заменить скучную гимнастику на энергичные танцы.

Директор одной из школ на севере Китая отказался от государственной программы ежедневных упражнений. Вместо них он утвердил танцы и сам с удовольствием присоединился к данному действию. Многие пользователи опасаются, что директора могут уволить за это. Об этом сообщает South China Morning Post.

На кадрах видно, как 40-летний Чжан Пэнфэй (Zhang Pengfei), его коллеги и дети зажигательно танцуют под музыку с китайскими мотивами. Со слов самого директора, он ввел это нововведение еще в ноябре 2018 года, так как обычная гимнастика была никому не интересна. Изначально многие педагоги были против такого новшества, но позже и сами присоединились к танцам.

Китайские ученики ежедневно выходят на улицу и выполняют гимнастические упражнения. Цель этих тренировок – повышение силы, командой работы. Такие тренировки стали обязательны в 1951 году.

Ранее на Piter.TV: Данила Козловский устроил шаманские танцы в ресторане.

Фото и видео: South China Morning Post