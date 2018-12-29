Данила Козловский устроил шаманские танцы в ресторане

Подписчики актера в Instagram разделились на два лагеря.

Данила Козловский опубликовал в своем Instagram очередной видеоролик, на котором он демонстрирует поклонникам свои танцевальные навыки. Честно говоря, танец получился весьма необычным.

На записи видно, что актер танцует рядом со своим столиком в тамбовском ресторане. На фоне играет песня Рея Чарльза "Alabamy bound". Поклонники Козловского разделились на две лагеря. Некоторые оценили новый творческий порыв знаменитости, другие посчитали, что он еще не отошел от новогодних праздников.

Ранее мы писали, что Козловский зачитал рэп про родителей и пацанов.

Видео: Instagram / danilakozlovsky