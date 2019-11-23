Директор Ротару заявил, что в России заказали травлю певицы 

Директор также опроверг информацию о том, что Ротару финансировала украинскую армию.

В субботу, 23 ноября, концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что в России заказали травлю певицы в прессе. Об этом сообщают "РИА Новости".

Как оказалось, в прессе упоминали, что Ротару отменила свои концерты в Россию. Однако, лавров отметил, что в прошлом году Ротару не появилась на фестивале "Песня года" из-за введения военного положения в Украине. Дело в том, что многие мужчины из команды не смогли бы покинуть страну.

"Это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд", —заявил он.

Также концертный директор опроверг информацию о том, что певица финансировала украинскую армию.

Напомним, что София Ротару вернется с концертами в Россию. В частности, она выступит в "Песне года", на фестивале "Легенды Ретро FM", желающие могут пригласить ее на корпоратив за 3,1-3,8 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что София Ротару возвращается в Россию из-за Зеленского.

Видео: Youtube/ Elena Matveenko, yangol1, videoRAVIGR