Директор Ротару заявил, что в России заказали травлю певицы 

В субботу, 23 ноября, концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что в России заказали травлю певицы в прессе. Об этом сообщают "РИА Новости".
Как оказалось, в прессе упоминали, что Ротару отменила свои концерты в Россию. Однако, лавров отметил, что в прошлом году Ротару не появилась на фестивале "Песня года" из-за введения военного положения в Украине. Дело в том, что многие мужчины из команды не смогли бы покинуть страну.
"Это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд",
—заявил он.
Также концертный директор опроверг информацию о том, что певица финансировала украинскую армию.
Напомним, что София Ротару вернется с концертами в Россию. В частности, она выступит в "Песне года", на фестивале "Легенды Ретро FM", желающие могут пригласить ее на корпоратив за 3,1-3,8 млн рублей.
Ранее мы сообщали о том, что София Ротару возвращается в Россию из-за Зеленского.
Видео: Youtube/ Elena Matveenko, yangol1, videoRAVIGR
Обсуждение ( 0 )
Я считаю, артисты которые заслуженно получили званием народных в СССР никто не может забрать это звание, была другая страна. Сейчас если артисты хотят приезжать в Россию на гастроли пусть приезжают. У рассиян могут быть разные мнения, кто желает и любит этого артиста пусть идут на концерт, кто не воспринимает кого либо никто ни кого не загоняет на выступление.