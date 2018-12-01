София Ротару возвращается в Россию из-за Зеленского

Певица не выступала в РФ с декабря прошлого года.

Возвращение Софии Ротару на российскую сцену связано с приходом Зеленского к власти. Такое мнение в разговоре с "360" выразил музыкальный критик Евгений Бабичев.

Эксперт отметил, что при Порошенко украинские артисты опасались "лишних проблем", которые могут возникнуть из-за их посещений РФ. После прихода Зеленского к власти в Украине наступила "оттепель".

Ранее стало известно, что София Ротару вернется с концертами в Россию. В частности, она выступит в "Песне года", на фестивале "Легенды Ретро FM", желающие могут пригласить ее на корпоратив за 3,1-3,8 млн рублей. В декабре прошлого года певица отказалась приезжать в РФ из-за политической ситуации на Украине.

Видео: YouTube /