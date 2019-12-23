Артистка принимала участие в концерте бесплатно.

Эстрадная певица София Ротару публично обругала своего помощника на фестивале "Песня года". Спускаясь со сцены после выступления, артистка выпалила: "Уйди отсюда, я сказала!". Об этом пишет издание "Собеседник".

Ротару приняла участие в концерте бесплатно. Публика искупала ее в овациях и одарила роскошными букетами. Певица не смогла унести цветы самостоятельно, пришлось вызывать помощников. Один из них и разгневал звезду.

Увидев журналистов, артистка сменила гнев на милость и натянула на лицо улыбку. Ротару позировала перед камерами с цветами. В этот момент к ней опять подошел помощник и предложил подержать букеты, чем вывел певицу еще сильнее. Она повторно сказала: "Уйди" – и уже не скрывала гневных эмоций.

Чем разгневал Ротару помощник, остается только догадываться. В гримерку она отправилась недовольной.

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Видео: YouTube / Собеседник Интернет-редакция