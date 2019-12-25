Филипп Киркоров устроил скандал в Москве на фестивале "Песня года"

Певец повздорил с режиссером-постановщиком концерта Александром Ревзином.

Король российской эстрады Филипп Киркоров устроил очередной скандал. Во время подготовки к фестивалю "Песня года" он повздорил с режиссером-постановщиком мероприятия Александром Ревзином. Об этом пишет портал "СтарХит".

Певец немного опоздал на репетицию своих номеров. Это заметил Ревзин и сделал Киркорову замечание. Как пишет издание, артист "за словом в карман не полез" и уже за сценой якобы выразил свое недовольство.

Напомним, летом прошлого года Киркоров резко раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи. Артисту не понравилось, что график его выступлений изменился.

Недавно произошел скандал с участием певца во время подготовки новогоднего шоу для Муз-ТВ. Киркоров пришел в ярость после того, как узнал, что ему привезли не ту фонограмму.

Фото: Instagram / fkirkorov