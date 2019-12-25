Филипп Киркоров поругался с помощниками на съемках новогоднего шоу

Король отечественной эстрады пришел в ярость после того, как узнал, что ему привезли не ту фонограмму.

Эпатажный российский певец Филипп Киркоров устроил скандал на съемках новогоднего шоу для Муз-ТВ. Король отечественной эстрады пришел в ярость после того, как узнал, что ему привезли не ту фонограмму. Об этом пишет портал "7Дней".

Узнав о накладке, певец остановил работу и начал выяснять отношения со своими помощниками при помощи нецензурной брани. По словам очевидцев, находившийся в этот момент с Киркоровым на сцене рэп-исполнитель Давид Манукян не знал, куда спрятаться от взбешенного артиста. Пока Филипп Бедросович орал, возлюбленный Ольги Бузовой ходил туда-сюда с огромной сумкой поп-короля. Отметим, что Киркоров с Манукяном исполняют дуэтом песню "Ролекс".

Ранее мы писали, что Ольга Бузова выпустила мотивирующий трек про хейт.

Фото: Instagram / fkirkorov