Ольга Бузова выпустила мотивирующий трек про хейт

Премьера состоялась на официальном YouTube-канале певицы.

Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием "Хейт". Премьера состоялась на официальном YouTube-канале артистки. Песня доступна для скачивания на всех основных цифровых площадках.

"Падать и снова подниматься,

Тонны хейта заглушат овации.

И не сдаться, когда летят ножи.

Не пытаться, значит — не жить", - поется в припеве.

На своей странице в Instagram Бузова подчеркнула, что эта песня поможет всем, кому нужна поддержка и любовь. Артистка заявила, что, несмотря на все падения и "ножи в спину", мы можем снова подняться и жить, как хотим.

"Пусть трек зарядит вас только на позитив, и придаст вам стойкости идти дальше… напролом", - написала в заключении певица.

Ранее автор песен Бузовой рассказал, сколько стоят ее хиты.

Видео: YouTube / Ольга Бузова