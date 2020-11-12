Ольга Бузова выпустила мотивирующий трек про хейт

Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием "Хейт". Премьера состоялась на официальном YouTube-канале артистки. Песня доступна для скачивания на всех основных цифровых площадках.
"Падать и снова подниматься,
Тонны хейта заглушат овации.
И не сдаться, когда летят ножи.
Не пытаться, значит — не жить", - поется в припеве.
На своей странице в Instagram Бузова подчеркнула, что эта песня поможет всем, кому нужна поддержка и любовь. Артистка заявила, что, несмотря на все падения и "ножи в спину", мы можем снова подняться и жить, как хотим.
"Пусть трек зарядит вас только на позитив, и придаст вам стойкости идти дальше… напролом", - написала в заключении певица.
Ранее автор песен Бузовой рассказал, сколько стоят ее хиты.
Видео: YouTube / Ольга Бузова
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