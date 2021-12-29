Адель получила главный приз на музыкальной премии Brit Awards

Британская певица Адель получила главный приз музыкальной премии Brit Awards (BRITs). Ранее ее композиция Easy on Me, ставшая первым выпущенным синглом после пяти лет перерыва в профессиональной карьере, победила в номинации "Песня года". Также девушка взяла премию в категориях "Лучший альбом" и "Артист года". В последней номинации с ней сражались за титул музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв, исполнительница Little Simz, музыкант Сэм Фендер. В номинации "Международный артист года" награду получила популярная американская певица Билли Айлиш.
Напомним, что с ноябре 2021 года организаторы премии Brit Awards отказались от разделения номинаций на мужские и женские. Награды с 2022 года вручаются в гендерно-нейтральных номинациях "Артист года" и "Международный артист года". Brit Awards - ежегодная церемония в сфере поп-музыки, которая основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые премию вручили номинантам в 1977 году.
Экс-солист "Агаты Кристи" раскритиковал Ельцин-центр во время концерта.
Фото и видео: YouTube / BRITs
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