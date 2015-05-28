Адель выпустила новую песню и клип к ней впервые за 6 лет

Режиссером музыкального видео стал Ксавье Долан, уже работавший с певицей над клипом к песне Hello.

Британская певица Адель выпустила песню Easy on Me после шестилетнего перерыва. Клип к ней она представила на своем YouTube-канале.

Эта песня вошла в новый студийный альбом звезды под названием "30". Его выход запланирован на 19 ноября. Адель призналась, что во время написания альбома ей пришлось пройти через "лабиринт абсолютного хаоса и внутренних потрясений". В итоге она вновь обрела себя и готова к новым творениям.

Режиссером музыкального видео стал Ксавье Долан, уже работавший с певицей над клипом к песне Hello. Оба видеоролика связаны между собой. В Hello певица звонила "прошлой себе" из заброшенного дома. В новом клипе она покидает этот дом и едет на машине навстречу новой жизни.

Ранее мы писали, что The Hatters выпустила совместный трек с певицей Maruv.

Видео: YouTube / Adele