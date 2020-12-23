The Hatters выпустила совместный трек с певицей Maruv

Трагическая история любви превратилась в песню Bullet.

Петербургская группа The Hatters презентовала поклонникам новую песню, записанную в неожиданном дуэте с украинской певицей Maruv. Музыканты сообщили о премьере в своем Instagram.

Трагическая история любви превратилась в песню Bullet. В этом треке представители совершенно разных музыкальных жанров (джипси-фолк-рок и поп, электронная музыка) звучат вместе крайне органично. Слушателей приятно удивили аккордеонные проигрыши и задумчивый голос Юрия Музыченко.

Слышно инструменты, прям как в старые-добрые. Под такую песню надо стоять под дождём в каком-то черно-белом кино, а потом внезапно начинать кружиться в вальсе с каким-то незнакомцем. Написал один из комментаторов

Ранее мы писали, что группа The Hatters выпустила клип на новую песню "Я ваще!".

Видео: Instagram / thehttrs