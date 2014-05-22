Экс-солист "Агаты Кристи" раскритиковал Ельцин-центр во время концерта

Он обвинил либералов в распространении антигосударственной пропаганды.

Бывший солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов раскритиковал Ельцин-центр и либералов во время концерта в рамках фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге.

Музыкант выступил с речью, в которой обвинил либералов в распространении антигосударственной пропаганды. Он также подверг критике представителей ЛГБТ за то, что они выставляют напоказ свои предпочтения. Большинство фанатов встретили речь Самойлова бурными овациями.

Тех, кто стоит за то, чтобы Россия была единой и сильной, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы то ни было. Вадим Самойлов, музыкант

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Видео: Telegram / URA.RU