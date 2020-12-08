Поклонники опасаются за здоровье располневшей Ротару

Певица выступила на закрытой вечеринке.

Пользователей интернета шокировал внешний вид певицы Софии Ротару. За последнее время артистка очень располнела и, по мнению поклонников, выглядит нездорово.

Из-за пандемии коронавируса Ротару не давала масштабных концертов и выступала на закрытых вечеринках, одна из которых состоялась у бизнесмена в Воронеже. Артистка спела несколько своих самых популярных хитов. Запись с выступления Ротару появилась в сети.

В глаза бросаются округлившиеся формы певицы. Многие пользователи интернета признались, что не узнали бы ее, если бы не было указано, что это Ротару.

"Давно была на ее концерте в Ялте. Небо и земля", - написала поклонница.

"Старая и толстая", - высказалась еще одна женщина.

"Вот это разъелась", - отметила третья.

Пластический хирург Ротару заявил, что она не злоупотребляет филлерами и ботоксом. Но, как и многие звезды, вносит коррективы при помощи блефаропластики и козелковой подтяжки.

Ранее Бузова примет участие в новом ледовом шоу Плющенко.

Видео: YouTube / София Ротару