Поклонники опасаются за здоровье располневшей Ротару

Пользователей интернета шокировал внешний вид певицы Софии Ротару. За последнее время артистка очень располнела и, по мнению поклонников, выглядит нездорово.
Из-за пандемии коронавируса Ротару не давала масштабных концертов и выступала на закрытых вечеринках, одна из которых состоялась у бизнесмена в Воронеже. Артистка спела несколько своих самых популярных хитов. Запись с выступления Ротару появилась в сети.
В глаза бросаются округлившиеся формы певицы. Многие пользователи интернета признались, что не узнали бы ее, если бы не было указано, что это Ротару.
"Давно была на ее концерте в Ялте. Небо и земля", - написала поклонница.
"Старая и толстая", - высказалась еще одна женщина.
"Вот это разъелась", - отметила третья.
Пластический хирург Ротару заявил, что она не злоупотребляет филлерами и ботоксом. Но, как и многие звезды, вносит коррективы при помощи блефаропластики и козелковой подтяжки.
Ранее Бузова примет участие в новом ледовом шоу Плющенко.
Видео: YouTube / София Ротару
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все