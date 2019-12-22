Директор Ледового дворца ушел в отпуск после концерта Басты

Гендиректор площадки Сергей Изотов занимает пост больше 15 лет.

Гениральный директор Ледового дворца Сергей Изотов ушел в отпуск после нашумевшего концерта Басты, сообщил телеканал 78.

Отмечается, что до окончания разбирательств после концерта рэпера исполнением обязанностей генерального директора займется первый заместитель Виктор Власов. Изотов занимает пост больше 15 лет. В 2013 году его наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Эксперт Роспотребнадзора выявил нарушения на концертах Басты в "Ледовом дворце".

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