Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими

Уильям Бернс рассказал о том, как смотрел фотографии президентов РФ и Ирана.

Директор ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) признался в том, что поседел из-за переговоров с русскими. Уильям Бернс в рамках выступления на форуме по безопасности, организованного в штате Колорадо Аспенским институтом, заметил, что просмотр фотографий российского лидера Владимира Путина напомнил ему о седых волосах.

Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана. Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Эксперт верит в то, что российские власти преследуют своей целью восстановление сферы влияния в соседних с РФ странах. Бернс заметил, что Москва хочет восстановить Россию "в качестве великой силы". При этом глава ЦРУ полагает, что Кремль не считает, что добиться этого можно без контроля над Украиной.

Директор ЦРУ Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute