Директор ЦРУ Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров

Уильям Бернс развеял слухи о возможном нездоровье президента РФ.

Директор ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками мероприятия, посвященного безопасности. Он выступил на ежегодном форуме в штате Колорадо, организованном Аспенским институтом.

Ходит много слухов о здоровье президента Путина. Насколько мы можем сказать, он вполне здоров. Это не официальная оценка разведки. Уильям Бернс, глава ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute