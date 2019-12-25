Директор ЦРУ Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров

Директор ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками мероприятия, посвященного безопасности. Он выступил на ежегодном форуме в штате Колорадо, организованном Аспенским институтом.
Ходит много слухов о здоровье президента Путина. Насколько мы можем сказать, он вполне здоров. Это не официальная оценка разведки.
Уильям Бернс, глава ЦРУ
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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute
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