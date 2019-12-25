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Директор ЦРУ Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров
Сегодня, 7:01
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Директор ЦРУ Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров

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Уильям Бернс развеял слухи о возможном нездоровье президента РФ.

Директор ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками мероприятия, посвященного безопасности. Он выступил на ежегодном форуме в штате Колорадо, организованном Аспенским институтом.

Ходит много слухов о здоровье президента Путина. Насколько мы можем сказать, он вполне здоров. Это не официальная оценка разведки.

Уильям Бернс, глава ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

Теги: владимир путин, уильям бернс, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Общество, Здоровье,

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