Константин Гаврилов рассказал о поставках танков Германии и США украинским силам.

Дипломат считает, что Запад переходит на новый уровень противостояния. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал руководитель российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов. Таким образом дипломат прокомментировал намерение властей Германии и США отправить Вооруженным силам Украины танки Leopard 2 и Abrams. Он напомнил, что раньше обсуждения велись вокруг легкого стрелкового оружия, отправляемого в качестве военной помощи киевскому режиму со стороны коллективного Запада и вероятности его попадания в мировые зоны конфликта на "ченый рынок".

... И так далее, контроль за переносными зенитно-ракетными комплексами. Были разработаны документы, но сейчас они фактически все отставлены в сторону. Просто Запад их не соблюдает и действительно переходит на новый уровень. Константин Гаврилов, дипломат

"Российский специалист пояснил, что что поставки Западом танков и самолетов Киеву не изменят ситуацию на фронте и цел специальной военной операции. Гаврилов признал, что ничего хорошего из этих поставок ВСУ нет, однако не следует говорить о катастрофичной ситуации в регионе. Дипломат напомнил прессе о том, что решимость страны и военных РФ уже доказана. Он пояснил, что чем больше Запад расширяет свою помощь украинским силам, тем шире становится граница СВО.

Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву.

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