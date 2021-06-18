Приглашение на шоу получили только 400 гостей.

Парижский дом моды Dior показал в Афинах новую коллекцию, посвященную 200-летию греческой революции. Шоу получило название Dior celebrates Greece. Мероприятие прошло на территории легендарного беломраморного стадиона "Панатинаикос". Именно там в 1896 году состоялась первая в современной истории Олимпиада. На шоу смогли участвовать только 400 гостей. Модный дом пригласил из-за ковидных ограничений только постоянных клиентов, художников, музейных сотрудников, чьи экспонаты служили вдохновением для модельеров.

На модном показе журналисты увидели президента Греции Катерину Сакелларопулу, супругу премьер-министра Марева Грабовски-Мицотакис, посла доброй воли ЮНЕСКО Марианну Вардиноянни, министра культуры и спорта Лину Мендони.

Известно, что модели шествовали по стадиону при зажженных факелах и под музыкальное сопровождение оркестра. В конце праздника небо Афин осветилось фейерверком.

Новая коллекция KANZLER: тренды мужской моды летом 2021.

Видео: YouTube / Christian Dior