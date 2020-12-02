Новая коллекция KANZLER: тренды мужской моды летом 2021

В сегменте деловой и офисной одежды популярен монохром и минимализм. Для улицы можно выбрать модели с элементами спецодежды из плотных, прочных, износостойких материалов.

Дизайнеры магазина модной мужской одежды KANZLER представили коллекцию мужских рубашек, брюк, пиджаков и обуви, которая будет модна в мае и на протяжении всего лета. В обновление каталога вошли модели делового и casual-стиля.

Также эксперты моды отметили, какие тренды в отношении гардероба для представителей сильного пола в этом сезоне прослеживаются особенно четко.

Лен и еще раз лен

Несмотря на то, что мода на лен не проходила, в этом сезоне эта натуральная ткань переживает "золотой век". Натуральный и крашеный, плотный и тонкий, лен отлично подходит для жарких дней и прохладных вечеров. Из этого материала, стопроцентного или с добавлением хлопка, сейчас шьют модные мужские рубашки, брюки и пиджаки. Как правило, одноцветные, простого свободного кроя и без принтов.

Море и Бермуды

Морская тематика – это удел не только яхтсменов и тех, кто гуляет по набережным курортов. В этом году футболки в полоску, поло, шорты в "морской" палитре, от темно-синего до небесно-голубого вновь будут в моде. К слову, с морскими рубашками, футболками и поло дизайнеры рекомендуют одевать легкие льняные брюки, о которых мы говорили выше.

Отдельно эксперты мира мужской моды подчеркнули популярность "бермудов", широких шорт, которые, при правильном сочетании элементов гардероба, можно носить не только на пляж, но даже с пиджаками.

Мода на морскую тематику и "бермуды" спровоцировала спрос на комфортную открытую обувь, мокасины из тонкой кожи, эспадрильи и "вьетнамки".

Спецодежда и униформа

В сегменте уличной одежды на весну все еще лидируют модели с элементами спецодежды из плотных, прочных, износостойких материалов. Определенным спросом пользуются брюки "карго" и одежда в стиле "милитари", функциональная и практичная. Отдельно были отмечены модели ярких цветов, которые, несмотря на оттенки, все равно выглядят очень мужественно. В офис в такой одежде не пойдешь, а на природу, в поход или на вечерний променад – пожалуйста.

Минимализм

Еще один значимый тренд, особенно в сегменте деловой и офисной одежды – это монохром и минимализм. Костюмы с рубашками, пиджаками и брюками одного цвета – это многолетний тренд, который не собирается "уходить на покой". В 2021 году предпочтение отдается приталенным моделям.

Вообще же в сегменте тейлоринга в предстоящие месяцы будут править пастельные тона светлых оттенков – от сиреневого до персикового. Ближе к осени не исключено появление "оверсайз" моделей пиджаков и брюк.

Фото: pixabay.com