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Петербургские дизайнеры получат до 350 тыс. рублей на пошив коллекций
Сегодня, 14:47
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Петербургские дизайнеры получат до 350 тыс. рублей на пошив коллекций

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Помимо этого, производители одежды, обуви, товаров и аксессуаров для дома могут ежегодно участвовать в программе "Петербургский дизайн".

Петербургским дизайнерам выдадут сертификаты на сумму до 350 тыс. рублей на пошив новых коллекций. Об этом заявил глава города 15 сентября. 

Помимо этого, производители одежды, обуви, товаров и аксессуаров для дома могут ежегодно участвовать в программе "Петербургский дизайн". По ней у локальных дизайнеров получится выставляться в торговых центрах.

Оформить заявку на сертификат можно через Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства по ссылке

Ранее на Piter.TV: лучшие педагоги дополнительного образования в Петербурге получат премии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выплаты, дизайнеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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