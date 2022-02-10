Лучшие педагоги дополнительного образования в Петербурге получат премии

Победители получат по 200 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга подписал постановление о премировании лучших педагогов дополнительного образования в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 13 сентября.

Известно, что премия присуждается каждый год. По результатам конкурсного отбора, который организовывает городской комитет по образованию, 50 лучших педагогов дополнительного образования получат по 200 тыс. рублей.

Награда призвана поощрить и поддержать педагогов, развивающих творческий потенциал юных петербуржцев, а также способствовать повышению престижа профессии. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург предоставит 250 млн рублей субсидий создателям 33 кинофильмов. Комиссия оценила 84 заявки от производителей картин.

Фото: Piter.TV