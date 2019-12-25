Петербург предоставит 250 млн рублей субсидий создателям 33 кинофильмов

Ежегодно субсидии ассигнуются на производство национальных полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов, а также историко-публицистических, многосерийных проектов.

В Петербурге завершился конкурс на предоставление субсидий для киноорганизаций в 2024 году. Комиссия оценивала 84 заявки от производителей фильмов.

Среди осуществленных проектов — комедия для всей семьи "Машка меняет мир", а также полнометражные документальные фильмы "Одна память на двоих" и "Среди нас", которые сосредоточены на сохранении исторической памяти и исследовании связи между Петербургом и Донбассом. Финансовую поддержку также получили картины, касающиеся блокады Ленинграда: о работе Ленинградской объединённой киностудии, о спасении зоопарка в осаждённом городе, о создании Монумента защитникам города, ленинградских котах и жизнь поэтессы Ольги Берггольц. Полный перечень победивших проектов доступен по ссылке.

Ежегодно субсидии ассигнуются на производство национальных полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов, а также историко-публицистических, многосерийных проектов. С 2022 года, по указанию губернатора Петербурга, в конкурсном отборе имеют право участвовать не только НКО, но и коммерческие киностудии, введен также механизм возмещения затрат на уже завершенные фильмы.