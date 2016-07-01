Петербург занял второе место в стране по объему банковских сбережений граждан

На первом месте находится Москва, где средний объем сбережений на депозитах достигает 100,7% годового дохода, или около 3,2 миллиона рублей.

Согласно исследованию проекта ОНФ "За права заемщиков", средняя семья из Санкт-Петербурга хранит в банке примерно 1,5 миллиона рублей сбережений, что составляет около 78,2% годового дохода. Это делает Северную столицу второй в рейтинге российских регионов по объему банковских накоплений граждан. Такие данные приводит издание "Известия".

На первом месте находится Москва, где средний объем сбережений на депозитах достигает 100,7% годового дохода, или около 3,2 миллиона рублей. Третье место занимает Калининградская область с показателем 63,3% годового дохода. А регионы Северного Кавказа оказались внизу списка с уровнем сбережений от 6,7% до 20,9%.

Руководитель проекта "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что депозиты россиян в последние годы стабильно растут в рублевом выражении. Это связано с увеличением доходов населения и высокими ставками Центрального банка, которые стимулируют население к сбережению средств. В среднем российская семья имеет запас сбережений почти половину своего годового дохода.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы назвали желаемый уровень МРОТ.

Фото: Pxhere